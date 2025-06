Ricerche in corso per trovare l' uomo caduto nell' Adda

Una tragedia scuote Vaprio d'Adda: un uomo di 40 anni è precipitato nelle acque dell'Adda, sparendo nel fiume e scatenando un'immediata corsa contro il tempo. Le ricerche intense e incessanti sono in corso per ritrovarlo, mentre le speranze di rintracciarlo vivo si affievoliscono. La comunità si stringe attorno ai #familiari, in attesa di buone notizie, mentre i soccorritori non mollano e continuano a cercare l'uomo scomparso, confidando in un miracolo.

Un uomo di 40 anni è caduto nell'Adda e non è più riemerso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, a Vaprio d'Adda alle porte della Brianza. L'allarme - come spiegano i colleghi di MilanoToday - è scattato intorno alle 16 quando è partita subito la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

