Ricci Uniti si vince: sottoscritto il programma per l'alleanza del cambiamento con 19 sigle riunite. Questa alleanza rappresenta la forza di chi desidera davvero trasformare le Marche, mettendo insieme energie e idee diverse per un progetto concreto e ambizioso. I cittadini marchigiani chiedono un futuro nuovo e migliore: è arrivato il momento di agire, di ascoltare e di cambiare davvero. Perché il cambiamento parte da noi, e questa alleanza è la nostra strada verso il progresso.

