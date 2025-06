Ricci Milan ci siamo! Accordo raggiunto tra i club | sarà un nuovo giocatore rossonero! Le cifre e tutti dettagli

Ricci Milan, ci siamo! Dopo intense trattative, il club rossonero ha ufficialmente trovato l’accordo con il Torino per ingaggiare Samuele Ricci, talento classe 2001. Un’operazione strategica che rafforza il centrocampo del Milan e accende l’entusiasmo dei tifosi. Ma quali sono le cifre e tutti i dettagli di questa brillante operazione di mercato? Scopriamolo insieme!

Il Milan ha messo a segno un altro importante innesto di mercato: Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, è pronto a vestire la maglia rossonera. L'accordo con il Torino è stato raggiunto per 25 milioni di euro.

