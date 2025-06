Ribaltone di mercato Napoli ora cambia tutto | la notizia lascia di stucco

Il mercato del Napoli sta vivendo un vero e proprio ribaltone, con un’accelerazione improvvisa che ha lasciato tutti di stucco. Dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, gli azzurri si preparano a una svolta decisiva, rispondendo alle richieste di Conte e puntando a rinforzare le fasce e l’attacco. La squadra partenopea non si ferma: il countdown per i nuovi acquisti è già iniziato, e l’epilogo promette grandi sorprese.

Il mercato Napoli vede gli azzurri attivissimi e nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerazione improvvisa per una richiesta di Conte. Il mercato del Napoli è in pieno svolgimento e dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne è pronta ad una svolta di mercato. Il club partenopeo lavora in entrata, ha messo vari nomi nel mirino e specialmente vuole chiudere il prima possibile rinforzi sulle fasce e poi per il ruolo di prima punta, delle priorità per Antonio Conte. In attesa di chiudere definitivamente i colpi relativi a Noa Lang e Dan Ndoye il Napoli lavora per la prima punta e come riporta Sky Sport ci sarebbe stato un clamoroso ribaltone di mercato, il club partenopeo è pronto a chiudere per l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Rompipallone.it