Riaprono due parchi molto amati a Napoli | l' annuncio

Napoli torna a sorridere con la riapertura di due parchi molto amati! Giovedì 3 luglio alle 9, i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in via Cortese all'Arenella riaccendono i colori e le emozioni, grazie a un intervento di riqualificazione che li trasforma in un’oasi di pace e partecipazione. Un’occasione imperdibile per scoprire spazi rigenerati e vivere momenti di convivialità nel cuore della città.

Giovedì 3 luglio alle ore 9 riaprono a Napoli i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo in via Cortese all'Arenella. Dopo un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione, il giardino torna ad essere uno spazio aperto alla cittadinanza e alla partecipazione.

