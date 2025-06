Riapre la linea ferroviaria Battipaglia - Potenza Ferrante | Opera fondamentale per il Sud

Dal 1 luglio, la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza segna un passo importante per il Sud Italia, rafforzando le connessioni e favorendo lo sviluppo economico locale. Questa opera, fondamentale per migliorare la mobilitĂ e ridurre i tempi di percorrenza, rappresenta un impegno concreto verso un futuro piĂą sostenibile e connesso. Un traguardo che apre nuove opportunitĂ di crescita e progresso per le comunitĂ coinvolte.

Come previsto dal cronoprogramma, dal 1 luglio riaprirĂ la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza. Sono infatti stati completati i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati in questa interruzione continuativa, che consentiranno di incrementare gli standard prestazionali dell’opera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

+++TRENITALIA: DALL’1 LUGLIO TORNANO I TRENI SULLA POTENZA-SALERNO. RFI: CONCLUSI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO SULLA LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA-POTENZA+++ Vai su X

Mentre sono terminate il 31 maggio le interruzioni sulla linea Potenza-Metaponto-Taranto, dal 1° luglio al 31 agosto 2025 ci saranno interruzioni per lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, con stop ai collegamenti via Bari (ma saranno regolari i collegamenti Vai su Facebook

Treno Battipaglia-Potenza: lavori ultimati, intanto torna a circolare il Frecciarossa sulla linea Taranto – Potenza - Salerno; Trenitalia: dall'1 luglio tornano i treni sulla Potenza-Salerno. RFI: conclusi lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza; Trasporti, Ciliento: “Dall’1 aprile partono gli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria per Taranto. Grazie al confronto con il Gruppo FS verrà assicurato un collegamento Intercity con Roma via Bari”.

Riapre la linea ferroviaria Battipaglia - Potenza, Ferrante: "Opera fondamentale per il Sud" - Sono stati completati i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati in questa interruzione continuativa, che consentiranno di incrementare gli standard prestazionali dell’opera commissariata ... Secondo salernotoday.it

Dal 1° luglio tornano i treni sulla Potenza-Battipaglia - Permarrà fino al 31 agosto l’indisponibilità della fermata di Picerno per i treni provenienti da Nord ... Segnala rainews.it