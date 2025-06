Revocati i domiciliari al sindaco di Molfetta Minervini | sospeso per un anno dai pubblici uffici

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, torna in libertà dopo un anno di sospensione e arresti domiciliari, grazie alla decisione del tribunale del Riesame. Questa svolta segna un passo importante nello sviluppo della vicenda giudiziaria che lo riguarda, lasciando aperti nuovi scenari sulla sua posizione e sul futuro amministrativo della città. La vicenda prosegue, e l'attenzione rimane alta su come evolverà la situazione.

Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta che era stato arrestato il 4 giugno scorso nell'ambito di una inchiesta sulla presunta concessione di appalti in cambio di voti, lascia gli arresti domiciliari e torna in libertà. A stabilirlo è stato il tribunale del Riesame che, tuttavia, ha disposto per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

