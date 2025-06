Resinovich un farmacista | spunta un terzo uomo?

Nel giallo di Liliana Resinovich si aggiunge un nuovo capitolo: un terzo uomo entra nella scena, mentre i magistrati indagano sulle relazioni passate della donna. Claudio Sterpin, amico di Liliana, rivela dettagli sorprendenti ai microfoni di Quarto Grado, alimentando ulteriori misteri sulla triste vicenda. Con il marito già sotto inchiesta e nuovi sospetti emergenti, il caso si infittisce, portando alla luce fatti che potrebbero cambiare le sorti delle indagini.

"I magistrati volevano sapere se avessi notizie di altre relazioni di Lilly nel periodo in cui stavamo insieme": lo¬†ha spiegato ai microfoni di Quarto Grado su Rete 4 Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich,¬†la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel giardino dell'ex Opp di Trieste. Oggi sotto indagine ci √® finito il marito della donna, Sebastiano Visintin, che per√≤ si dice estraneo ai fatti.¬†Riferendosi all'ipotesi di un "terzo uomo", l'86enne Sterpin ha detto: "So che √® trapelata l'indiscrezione di una domanda su un farmacista, ma quella storia di Liliana non √® recente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it