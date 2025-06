Resident Evil Requiem | un ritorno all’horror dopo un progetto open world abbandonato

rivoluzionario esperimento che avrebbe sfidato le convenzioni del franchise, ma alla fine, la passione per il terrore classico ha prevalso. Ora, con un ritorno alle origini, Capcom promette di regalare ai fan un'esperienza intensamente immersiva e fedele all'essenza survival horror, confermando che a volte, le scelte più audaci sono quelle di tornare alle radici per riscrivere il proprio destino.

Durante un recente developer diary pubblicato sul sito ufficiale di Capcom, il director Koshi Nakanishi ha svelato retroscena sorprendenti sullo sviluppo di Resident Evil Requiem, il titolo conosciuto dai fan come Resident Evil 9. Il gioco che oggi si presenta come un nuovo capitolo fedele alla tradizione survival horror, era nato con un'identità completamente diversa: un progetto online e addirittura open world. Resident Evil Requiem era un open world online. Secondo quanto raccontato da Nakanishi, il team aveva inizialmente esplorato una formula cooperativa più aperta, ispirata forse dal successo di altri titoli multiplayer.

