Resident Evil Requiem | la fine del viaggio per i protagonisti della saga

Resident Evil Requiem si appresta a chiudere un capitolo epico della saga, portando i protagonisti verso un finale ricco di emozioni e sorprese. Atteso per il 2026, in occasione del trentesimo anniversario, il gioco promette di offrire un’esperienza coinvolgente che unisce nostalgia e innovazione. Ambientato in un’ambientazione tanto suggestiva quanto oscura, il titolo rappresenta la conclusione di un viaggio iniziato quasi tre decenni fa, per celebrare e reinventare il mondo di Resident Evil.

Il prossimo capitolo della serie Resident Evil si prepara a segnare una svolta significativa con l'uscita di Resident Evil Requiem, il nono titolo principale. Atteso per il 2026, in concomitanza con il trentesimo anniversario della saga, il gioco sembra voler rappresentare un momento di riflessione e di conclusione per alcune delle storie più iconiche, aprendo al contempo nuove prospettive narrative e di gameplay. quando ambientato e perché è rilevante. decadi dopo l'incidente di Raccoon City. Resident Evil 9 sarà collocato trent'anni dopo la catastrofe di Raccoon City. Questo evento cruciale, avvenuto nella notte tra il 22 marzo 1996, ha visto la diffusione del T-Virus e la conseguente invasione di mostri infetti, coinvolgendo personaggi come Leon S.

