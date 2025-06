Replica La Promessa in streaming puntata 28 giugno 2025 | Video Mediaset

Se hai perso la puntata di oggi, sabato 28 giugno 2025, non temere: puoi rivederla in streaming su Video Mediaset. La soap spagnola La Promessa ci ha regalato emozioni intense con il dramma tra Cruz e Jana, e ora puoi rivivere ogni momento della puntata trasmessa su Rete 4. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di immergerti nuovamente nelle intricate vicende dei protagonisti. Ecco il video per ripercorrere tutto!

Nuovo appuntamento oggi – sabato 28 giugno 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la marchesa Cruz, seguendo il suggerimento di Petra, racconta a Jana che Manuel sarebbe disposto a lasciare la tenuta e rinunciare a titolo e famiglia per stare con lei. Jana è offesa dall’averlo scoperto da altri, e la loro relazione si incrina. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 28 giugno 2025 | Video Mediaset

