Regno Unito 007 controllavano talpa russa dagli anni ’90 | fallita operazione durata oltre 20 anni

Da oltre due decenni, il Regno Unito e l'MI6 si sono impegnati in un'operazione clandestina per smascherare una talpa russa infiltrata nel loro sistema di intelligence. Nonostante anni di indagini e sospetti, l'esito è stato un fallimento totale, lasciando aperti dubbi e misteri ancora irrisolti. Una vicenda avvolta nel mistero che mette in discussione la nostra percezione di lealtà e inganno tra le alte sfere dello spionaggio internazionale.

La Cia a fine Guerra Fredda aveva rivelato all'intelligence britannica la possibile presenza al suo interno di una talpa al servizio di Mosca. L'indagine ventennale si è tramutata in un fallimento e le squadre del controspionaggio interno non sono mai riuscito a stabilire se lo 007 fosse un doppiogiochista.

