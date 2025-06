Regione Umbria Fabio Barcaioli | A Terni e Narni realtà impegnate nel creare spazi di aggregazione

Nell’Umbria di Fabio Barcaioli, assessore regionale con deleghe a istruzione, formazione e welfare, si stanno gettando le fondamenta per un nuovo piano sociale condiviso. A Terni e Narni, incontri e confronti aperti stanno stimolando un dialogo che mira a creare spazi di aggregazione e inclusione, coinvolgendo attivamente cittadini e realtà locali. Tra gli indicatori della...

L’assessore regionale umbro Fabio Barcaioli aderisce allo sciopero della fame per Gaza e annuncia la mobilitazione per la manifestazione del 7 giugno a Roma - L’assessore regionale umbro Fabio Barcaioli si unisce allo sciopero della fame in solidarietà con la popolazione di Gaza, colpita da recenti bombardamenti che hanno causato numerose vittime.

Adesione della Presidente della Regione Stefania Proietti, della Presidente dell’Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi e dell’Assessore alla Pace Fabio Barcaioli allo sciopero della fame per Gaza; Terni, Andrea Sterlini e Marina Severoni: “L’assessore Fabio Barcaioli snobba la città”; Case popolari di Terni, Barcaioli: “Servono soluzioni concrete”.

Barcaioli si congratula con l'istituto Gandhi di Narni - L'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli, si è congratulato "sentitamente con l'istituto di istruzione superiore Gandhi di Narni per il prestigioso traguardo raggiunto al concorso ... Da ansa.it

Barcaioli, collaborazione per salvaguardare le scuole - Si è svolto oggi, venerdì 21 febbraio, il tavolo sull'offerta formativa convocato dall'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli, per avviare un progetto di condivisione con uffici regionali ... Riporta ansa.it