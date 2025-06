Regione Tommasetti nuovo capo dell’opposizione | Operazione verità sui disastri di De Luca

Aurelio Tommasetti, nuovo capogruppo di opposizione in Regione Campania, si presenta con entusiasmo e determinazione. Succede a Stefano Caldoro, promettendo di tutelare gli interessi dell’intera opposizione e di portare trasparenza e responsabilità nell’attività regionale. Con questa nomina, si apre una nuova fase di confronto e verifica, mentre l’operazione verità sui disastri di de Luca diventa più strategica. L’obiettivo è mettere in atto un’opposizione forte e incisiva che faccia la differenza.

Aurelio Tommasetti è il nuovo capogruppo di opposizione in Regione Campania. Il consigliere regionale della Lega succede a Stefano Caldoro dopo le dimissioni di quest’ultimo. “Sono onorato di ricoprire un ruolo istituzionale così importante – queste le prime parole di Tommasetti – Svolgerò la mia funzione a tutela e garanzia dell’intera opposizione in Consiglio regionale”. Poi la dichiarazione d’intenti: “L’obiettivo è mettere in atto un’operazione veritĂ sui disastri dell’amministrazione guidata dal Pd e da Vincenzo De Luca su sanitĂ , trasporti, ambiente, politiche del lavoro. Darò il mio contributo alla costruzione di una solida alleanza di centrodestra per puntare decisi alla vittoria delle prossime elezioni regionali in autunno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it