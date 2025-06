Regionali Toscana 2025 | adesso i candidati presidente Scontro data Giani-De Luca

Le elezioni regionali in Toscana nel 2025 sono ancora avvolte nell’incertezza: candidati, alleanze e date ufficiali sono tutti da definire. Tra i nomi più caldi, spicca Eugenio Giani, attuale presidente della Regione, molto gettonato nei sondaggi per un possibile secondo mandato. Ma il panorama politico rimane complesso, con il centrodestra in fibrillazione e il Movimento 5 Stelle che aspetta di decidere il proprio ruolo. La sfida è aperta: chi emergerà come protagonista?

Regionali Toscana 2025: la questione è che tutto è ancora in alto mare. I candidati presidente ancora non ci sono. Le alleanze, a centrosinistra, neppure. Con il punto interrogativo M5S sì M5S no. La data ufficiale neanche. C’è però Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, molto vincente nei sondaggi per un Giani bis, che, al termine della conferenza delle Regioni del 26 giugno, presidente Fedriga, governatore Friuli Venezia Giulia, ha annunciato la firma del decreto per andare alle urne per le elezioni regionali in Toscana il 12 o il 19 ottobre 2025. Mentre Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, sempre Pd, al termine del secondo mandato, sta premendo per un rinvio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

