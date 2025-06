Referendum il tallone d’Achille dei leader di sinistra | ogni leader cade sulla prova decisiva

Il referendum si conferma il tallone d’Achille dei leader di sinistra, capace di mettere alla prova anche i più preparati. Ogni leader cade sulla prova decisiva, portando con sé le cicatrici di battaglie passate. Matteo Renzi, esperto nell’arte della politica, ammonisce: «Smettiamola di litigare sul passato». Ora, più che mai, è tempo di guardare avanti e costruire un futuro solido, lasciandoci alle spalle le polemiche inutili.

Smettiamola di litigare sul passato», ammonisce il leader più litigioso della sinistra in spiaggia. Matteo Renzi la sa lunga, ha toccato con mano quanto un referendum possa essere devastante, possa costringerti a passare dal 41 al 2 per cento, possa derubricarti da premier a comparsa della Repubblica, da kingmaker a conferenziere nel deserto, da uomo copertina dell’ Economist (anche se con il gelato in mano su una barchetta che affonda) a «punchingball» di Lilli Gruber. Eppure non gli hanno dato retta, Maurizio Landini ed Elly Schlein volevano provare l’ebbrezza della spallata virtuale al governo e ci sono cascati. 🔗 Leggi su Panorama.it