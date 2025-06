Red Bull annuncio vergognoso | hanno superato il limite

In un panorama motoristico in continua evoluzione, Red Bull si trova ad affrontare critiche e sfide che mettono in dubbio la propria supremazia. La stagione 2025, ancora lontana dal sogno di Max Verstappen, si tinge di incertezza, mentre le rivali come McLaren avanzano decise. È il momento di chiedersi: fino a che punto arriverà questa corsa verso il successo? La risposta potrebbe cambiare le sorti di questo spettacolare campionato.

La stagione 2025 è ben lontana dal sogno Red Bull che Max Verstappen aveva accarezzato. Dopo dieci gran premi, le McLaren volano in alto, con prestazioni fluide e affidabili che mettono in discussione la supremazia di Milton Keynes. Il quattro volte campione del mondo sta studiando tattiche alternative: la sfida per eguagliare Michael Schumacher a quota cinque titoli consecutivi sembra sempre più distante. Non basta: la RB21 non lo aiuta. Verstappen sta faticando a ritrovare il feeling perduto con una vettura che, sin dall’inizio, ha mostrato limiti evidenti. Ma il problema non è solo la macchina, perché In Red Bull aleggia un clima teso, fatto di pressioni, ambizioni e personalità forti. 🔗 Leggi su Sportface.it

