Recupero dell’ex chiesa in centro Mezzo milione per San Francesco

Il centro storico di Apiro si anima di nuova vita grazie al recupero dell’ex chiesa di San Francesco, un tesoro architettonico nel cuore del paese. Con un investimento di mezzo milione di euro approvato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, il progetto promette di ridare splendore a uno dei simboli più amati. "Con provvedimenti come questo – ha evidenziato Guido Castelli – rafforziamo il legame tra la storia e il futuro di Apiro."

Il centro storico di Apiro si rivitalizza ulteriormente con il recupero dell'ex chiesa di San Francesco situata lungo il corso: l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha approvato lo specifico progetto per l'esecuzione dell'intervento sul complesso di grande valore architettonico, con un contributo di 515.000 euro. "Con provvedimenti come questo – ha evidenziato Guido Castelli commissario per la ricostruzione – rafforziamo il legame tra la comunità e il suo patrimonio, compiendo anche un passo concreto verso la rinascita del centro storico apirano". "La riparazione della ex chiesa di San Francesco di proprietà comunale– ha rilevato il sindaco Ubaldo Scuppa (nella foto) – rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana che stiamo attuando.

