Recuperato lo yacht Bayesian | le prime foto del relitto dopo 10 mesi in mare

Dopo dieci mesi di immersioni e attese, il recupero del Bayesian svela le prime immagini dell’affondamento che ha sconvolto Porticello. Il relitto, un tempo simbolo di lusso e raffinatezza, mostra ora i segni indelebili di quella notte tragica tra il 18 e il 19 agosto 2024. Le fotografie emergono come frammenti di un mistero ancora da chiarire, lasciando spazio a domande e riflessioni sulla vicenda che ha scosso la pittoresca baia di...

Il recupero del Bayesian porta a galla le prime immagini della tragedia di Porticello e, dopo 10 mesi in fondo al mare, non resta quasi più traccia del lusso del bellissimo yacht costruito dalla Perini Navi e poi comprato dal magnate inglese Mike Lynch. Sono invece ben visibili i segni di quel che è successo quella notte, tra il 18 e il 19 agosto 2024, quando il Bayesian era ancorato al largo di Porticello, una splendida baia in provincia di Palermo. Le previsioni meteo davano la possibilità di trombe d’aria e raffiche da uragano ma fino ad un certo orario tutto pareva tranquillo, al punto che quella sera sullo yacht si festeggiava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Recuperato lo yacht Bayesian: le prime foto del relitto dopo 10 mesi in mare

