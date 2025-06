Recuperato fra gli scogli di Marina di Pisa il cadavere di una manta

Una scena insolita e triste ha sconvolto Marina di Pisa: il recupero di una manta trovata senza vita fra gli scogli, un inatteso colpo al cuore di residenti e visitatori. La presenza di questa maestosa creatura, simbolo di biodiversità marina, aveva affascinato molti, ma oggi ci ricorda quanto fragile sia il delicato equilibrio del nostro ecosistema. È importante riflettere sul rispetto e sulla tutela del mare e delle sue meraviglie.

PISA – Ieri era stata l’attrazione di residenti e turisti, oggi la brutta sorpresa. In molti, infatti, si erano mobilitati per il soccorso. Una squadra dei vigili del fuoco di vigilanza estiva specializzata in soccorso acquatico è intervenuta a Marina di Pisa per effettuare il recupero di una mobula, più conosciuta come manta o diavolo del mare, della famiglia delle Myliobatidae. Su richiesta della capitaneria di Porto di Livorno il personale dei vigili del fuoco ha disincagliato dagli scogli il pesce ormai morto per poi portarlo a riva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it