Record per la raccolta fondi di Angels in Run a Verona destinata ad aiutare le donne vittime di violenza

spirito di solidarietà e l'impegno collettivo possono davvero fare la differenza. Il vostro supporto è essenziale per continuare a combattere la violenza sulle donne e a costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti. Partecipa anche tu a questa nobile causa, perché ogni passo conta nel cammino verso un mondo senza violenza.

Una marea rossa ha invaso le strade di Verona lo scorso 25 maggio per la nona edizione di "Angels in Run", la corsa solidale contro la violenza sulle donne. Più di 1.500 partecipanti, tra cui donne, uomini e bambini, hanno camminato e corso partendo da piazza dell'Arsenale, dimostrando che lo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: donne - angels - verona - violenza

Angels in Run, di corsa contro la violenza per dare più luce alle donne - Domenica 25 maggio, torna a Verona Angels in Run, la nona edizione della manifestazione solidale contro la violenza di genere.

Angels in Run: donazione record per le donne vittime di violenza; Incasso record per Angels in Run 2025: oltre 5.000 euro per aiutare le donne a ricominciare; Angels in Run ha raccolto oltre 5.000 euro per due progetti di solidarietà.