Recanatese, borsino degli allenatori. Salgono le quotazioni di Savini.

Recanatese, il borsino degli allenatori si agita: salgono le quotazioni di Savini. Dopo Clementi e Fucili, si fa spazio un nome inaspettato, quello di Mirko Savini, il 46enne tecnico romano con un passato da difensore arcigno. Il suo profilo sta guadagnando terreno nelle ultime ore, e l’interesse sembra aver preso una piega decisiva. La sua possibile nomina potrebbe portare una ventata di novità alla squadra, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena.

Nel quotidiano "borsino" del possibile nuovo allenatore della Recanatese, accanto ai nomi di Clementi e Fucili, ha preso quota nelle ultime ore, una candidatura (quasi) inedita, quella di Mirko Savini. In realtà , per le informazioni in possesso, un primo contatto c'era già stato ma l'interesse verso il 46enne tecnico romano sembra aver avuto un'accelerazione nella giornata di ieri. Come giocatore l'apice dalla carriera da arcigno difensore centrale (poi adattato anche a centrocampista) lo ha toccato indossando le casacche di Napoli e Fiorentina, anche se la sua personalissima rampa di lancio furono le Marche con gli anni ruggenti di C1 con la Fermana e di Serie B con l'Ascoli di Bepi Pillon ed Ammazzalorso.