Reazione a Catena Pino Insegno col turbo | il segreto dello share

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Reazione a catena ) Ottimo avvio per il ritorno nel preserale di Rai 1 di Reazione a catena, quiz giunto alla sua 19esima edizione. Il format, che richiama molto l’enigmistica, vede le due squadre concorrenti sfidarsi in giochi in cui la costante è quella di trovare associazioni logiche tra parole attraverso sinonimi, prendendo spunto da proverbi, detti ma anche titoli di film, libri o cultura generale. Pino Insegno per il secondo anno consecutivo ritrova il pubblico che già lo aveva seguito nelle edizioni dalla quarta alla settima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it