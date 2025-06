RearmEu l’attacco del generale Vannacci | Inutile spendere 800mld in armamenti ma poi chi combatte? Quelli che vanno al gay pride? - VIDEO

Un acceso dibattito infiamma il panorama politico italiano: mentre si discutono miliardi destinati all’industria bellica, alcune voci sollevano questioni sui valori e le priorità della società moderna. Il generale Vannacci, noto per le sue posizioni controverse, ha recentemente criticato i fondi militari, chiedendosi se siano più urgenti le spese per la difesa o per l’inclusione sociale, come il Pride. Ma cosa implica davvero questa polemica?

“Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c’è stato il Gay Pride: mandiamo questi signori al fronte?” ha detto Vannacci Un nuovo attacco al RearmEu da parte dell’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, che durante un comizio in Puglia ha sollevato dubbi sull’utilità d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - RearmEu, l’attacco del generale Vannacci: “Inutile spendere 800mld in armamenti, ma poi chi combatte? Quelli che vanno al gay pride?” - VIDEO

