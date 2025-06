Realizzata da Areti società del Gruppo ACEA in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell' Università degli Studi di Roma Tre

Una nuova luce illumina i Mercati di Traiano, uno dei simboli più iconici di Roma, grazie alla collaborazione tra Areti e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre. Questo intervento innovativo non solo valorizza il patrimonio storico, ma dimostra come tecnologia e cultura possano unirsi per ridare vita alla città eterna. Un esempio di eccellenza che invita a scoprire la maestria italiana nel coniugare passato e futuro.

Nuova luce per i Mercati di Traiano, uno dei simboli storici e architettonici di Roma: è stata presentata infatti questa sera la nuova illuminazione artistica del complesso, realizzata da Areti, società del Gruppo ACEA. L'intervento si basa su un progetto redatto da professionalità interne all'azienda – che si occupa dell'illuminazione pubblica e artistica della Capitale – in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre e ha l'obiettivo di esaltare l'architettura del complesso monumentale, grazie a 259 nuovi proiettori a luce calda.

