Reali cambia tutto | la decisione di Re Carlo su Harry e Meghan Wow!

Reali cambia tutto: la decisione di re Carlo su Harry e Meghan ha sorpreso il mondo. Dopo il Trooping the Colour, l’attenzione si sposta sui prossimi festeggiamenti, mentre si moltiplicano le voci su possibili svolte nella famiglia reale. La monarchia si prepara a un nuovo capitolo, e le scelte del sovrano potrebbero ridefinire i rapporti e le tradizioni più antiche. La storia si sta scrivendo ora: cosa ci riserverà il futuro?

Re Carlo III ha recentemente celebrato i suoi 76 anni con il consueto Trooping the Colour a Londra, seguita dall’immancabile affaccio sul balcone di Buckingham Palace. Ma già si pensa ai festeggiamenti per il suo prossimo compleanno: gli 80 anni, previsti per il 14 novembre 2028, una data simbolica che segnerà un nuovo capitolo nella storia della monarchia. Tradizionalmente, però, il compleanno del sovrano è celebrato nella bella stagione, con una doppia festa. Harry e Meghan pronti a partecipare agli 80 anni di Carlo. E il segno che il riavvicinamento tra Carlo e il figlio Harry è reale arriva proprio con l’annuncio che i duchi di Sussex saranno presenti ai festeggiamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Reali, cambia tutto: la decisione di Re Carlo su Harry e Meghan. Wow!

