Real Madrid nuovo infortunio per Alaba | Xabi Alonso pesca in Italia

Il Real Madrid si trova nuovamente a fare i conti con l'infortunio di David Alaba, costretto a lasciare anzitempo il Mondiale per Club a causa di una lesione al muscolo del polpaccio. Una tegola pesante per Xabi Alonso, che ora medita di rinforzare la rosa con un nuovo acquisto, e in Italia si fa il nome di un possibile colpo. La stagione si preannuncia intensa, e il club bianco rosso non può permettersi ulteriori battute d'arresto.

David Alaba è finito nuovamente ko: tegola per Xabi Alonso che in vista della prossima stagione medita l’ingaggio di un altro colpo (Ansa Foto) – SerieAnews “ Lesione al muscolo del polpaccio della gamba sinistra “. Questa la diagnosi per David Alaba che di fatto ha chiuso in anticipo il suo Mondiale per Club. Il centrale austriaco, come riportano i media spagnoli, dovrĂ stare fermo almeno tre settimane. Dunque il ritorno è previsto per metĂ luglio. L’ennesimo infortunio per il difensore che è semplicemente martoriato dai continui problemi fisici. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Real Madrid, nuovo infortunio per Alaba: Xabi Alonso pesca in Italia

