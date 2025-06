Re Carlo nessun perdono per Harry e l’imbroglio dei prezzi di Meghan Markle

Re Carlo si trova ogni giorno a dover gestire le tensioni con Harry e Meghan Markle, una situazione che mette a dura prova la sua serenità e il suo ruolo di monarca. Tra imbarazzi pubblici e scontri familiari, il re fatica a trovare un equilibrio tra dovere e sentimenti, mentre il peso della Corona si fa sempre più pesante. In questo clima teso, i prezzi della pace sembrano essere troppo alti da pagare.

