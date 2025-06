Ravenna fugge dalla comunità a 21 anni | lo trovano nascosto a casa di un amico era già evaso altre volte

A Ravenna, un giovane di soli 21 anni ha nuovamente tentato di sfuggire alla monotonia degli arresti domiciliari, venendo poi rintracciato nascosto a casa di un amico. Questa non è la sua prima fuga: già in passato si era allontanato più volte. La vicenda mette in luce le sfide delle misure restrittive e l’importanza di trovare soluzioni efficaci per il reinserimento.

