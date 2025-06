Ravanelli su Pio Esposito | L’Inter sbaglierebbe a darlo in prestito sono sicuro di una cosa

Fabrizio Ravanelli, leggenda del calcio, si è lasciato andare a un commento entusiastico su Pio Esposito, il giovane talento dell’Inter ormai protagonista nel mondo del calcio. Le sue parole hanno acceso i riflettori sul potenziale del 2005, sottolineando quanto sarebbe un errore lasciarlo in prestito. La sua analisi lascia intuire che il futuro di Esposito potrebbe brillare tra le stelle dell’Inter… e molto altro ancora.

Fabrizio Ravanelli ha commentato l’esplosione di Pio Esposito dagli studi Mediaset. Le sue parole sul talento classe 2005 dell’Inter. Ospite negli studi Mediaset per commentare le sfide del Mondiale per Club, l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha analizzato vari temi. Tra questi, anche l’esplosione del talento dell’ Inter Francesco Pio Esposito. Le sue dichiarazioni. PIO ESPOSITO – «Qualità di Esposito intraviste? Lui è già da Inter, ne sono sicuro. Per me sarebbe l’errore più grande darlo in prestito. Questo ragazzo deve restare al fianco di Lautaro e Thuram, crescere con loro, con questi campioni e può crescere tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravanelli su Pio Esposito: «L’Inter sbaglierebbe a darlo in prestito, sono sicuro di una cosa»

In questa notizia si parla di: ravanelli - esposito - inter - sbaglierebbe

Ravanelli: “Pio Esposito già da Inter, non si faccia errore di darlo in prestito. Gattuso lo chiami” - L'ex attaccante ha detto la sua su Pio Esposito che ha segnato al Mondiale nella gara contro il River, esordio per lui dal primo minuto ... Riporta fcinter1908.it

Inter: futuro in bilico per Francesco Pio Esposito - MSN - Francesco Pio Esposito è reduce da una stagione decisamente importante con la maglia dello Spezia. Si legge su msn.com