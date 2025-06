Rassegne Bellissima | nella villa di Visconti a Ischia tra teatro cinema e letteratura

un viaggio irresistibile tra arte, cultura e bellezza immersi nella splendida cornice della Villa di Visconti. Situata nella storica Colombaia a Forio, questa rassegna estiva promette di incantare gli spettatori con un calendario ricco di eventi unici, tra emozioni teatrali, melodie coinvolgenti, proiezioni cinematografiche e incontri letterari. Sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, ‘Bellissima 2025’ sarà l’appuntamento imperdibile dell’estate ischitana, dove storia e creatività si incontrano per regalare momenti indimenticabili.

La location è la Colombaia, storica residenza estiva di Luchino Visconti, a Forio, sull'isola d'Ischia ed il nome è 'Bellissima', come l'iconico film girato nel 1951 dal regista milanese: si tratta di una rassegna che, per tutta l'estate, dal primo luglio al 20 settembre, prevede una serie di appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura. Sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, 'Bellissima 2025' sarĂ  inaugurata il primo luglio dal talk "Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un Paese": Andrea Di Consoli e Andrea Covotta intervisteranno il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per indagare le connessioni che intercorrono tra romanzo, opera cinematografica e societĂ .