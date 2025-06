Rassegne al Complesso di Santa Maria La Nova torna il Fantasy Day Film Festival

Torna il Fantasy Day Film Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere fantasy! Dal 9 al 13 luglio, nel suggestivo Chiostro di S. Giacomo della Marca a Napoli, si accenderanno cinque serate all’insegna di cortometraggi mozzafiato e atmosfere magiche. In collaborazione con il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, l’Associazione Culturale Altanur invita il pubblico a vivere un’esperienza unica, celebrando la creatività e l’immaginazione. Il festival, alla sua III edizione, promette di sorprendere ancora una volta.

Dal 9 al 13 luglio nel Chiostro di S. Giacomo della Marca a Napoli si completa il percorso del Fantasy Day Film Festival 2025, iniziato a giugno in occasione del Fantasy Day. In collaborazione con il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, l'Associazione Culturale Altanur proporrĂ al pubblico cinque serate con un programma vario e coinvolgente. Il Festival, dedicato ai corti di genere fantasy, in questa sua III edizione ha voluto proporre un ampio programma in due tranche: la prima, con laboratori e incontri, tenutasi dal 6 all'8 giugno durante il Fantasy Day in Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano e la seconda, che si terrĂ dal 9 al 13 luglio, presso questa prestigiosa sede museale napoletana con proiezioni dei corti finalisti, ospiti famosi e premiazioni.