Rapine sui treni della Milano-Lecco | arrestati due minorenni

La linea Milano-Lecco si sta trasformando in un teatro di tensione, con episodi di rapina che scuotono la tranquillità dei viaggiatori. Recentemente, due minorenni sono stati arrestati, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza sui treni. La polizia ferroviaria di Lecco ha agito prontamente, ma i fatti sollevano interrogativi sulla prevenzione e sulla tutela di chi sceglie di viaggiare in questa tratta. È ora di riflettere sulle misure necessarie per garantire un viaggio sereno a tutti.

Lecco – Rapine sui treni della linea Milano-Lecco, arrestati due minorenni. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati gli agenti della P olizia ferroviaria di Lecco, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Altre due rapine in treno, altri due episodi che fanno ritenere che la linea tra Milano e Legnano sia diventata. I due, un 16enne di origine egiziana e un 17enne italiano, sono ritenuti responsabili di tre rapine perpetrate nel mese di febbraio a bordo di treni regionali sulla linea Milano-Lecco, tutte eseguite con il medesimo modus operandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine sui treni della Milano-Lecco: arrestati due minorenni

