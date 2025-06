Rapina armata in un Punto Snai a Salerno | bottino di 3mila euro

Momenti di grande paura a Torrione, Salerno, dove ieri sera intorno alle 22.30 si è verificata una rapina armata al Punto Snai di via Giuseppe Bufano. Un uomo con il volto coperto e armato ha fatto irruzione, sorprendendo clienti e dipendenti. Il bottino? Circa 3.000 euro. La scena si è conclusa con la fuga del malvivente, lasciando dietro di sé tensione e interrogativi sulla sicurezza del quartiere.

Momenti di tensione, intorno alle 22.30 di ieri, a Torrione, dove si è verificata una rapina ai danni del Punto Snai di via Giuseppe Bufano. La dinamica Secondo una prima ricostruzione, un uomo, con il volto coperto da passamontagna ed armato, ha fatto irruzione all’interno dell’attività e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - punto - snai - armata

Rapina armata in un Punto Snai a Salerno: bottino di 3mila euro; Salerno, rapina a mano armata in un punto Snai: bandito in fuga con l'incasso; Rapina alla Snai: i banditi fanno irruzione con la pistola, cassiera minacciata. Portati via 5mila euro.

Salerno, rapina a mano armata in un punto Snai: bandito in fuga con l'incasso - E' accaduto nella serata di ieri in via Bufano, nel quartiere di Torrione Salerno. msn.com scrive

Salerno, zona Orientale sott’assedio: rapina da 3mila euro al punto Snai di Torrione - E’ stato messo a segno – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – ieri sera al punt ... Da salernonotizie.it