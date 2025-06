Rapì una neonata in clinica chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa | Capace di intendere

Neonata rapita a Cosenza, la Procura della repubblica di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna che nel gennaio scorso ha rapito una neonata alla clinica Sacro Cuore. Potrebbe invece essere prosciolto, come scrive la stampa locale, il marito della donna, Moses Omogo, anche se su questo punto la parte offesa nutre ancora molti dubbi, in verit√† giustificati da ci√≤ che sta emergendo dalle indagini. La neonata rapita a Cosenza. La vicenda risale al 21 gennaio scorso. Rosa Vespa, di 51 anni, fingendosi una infermiera della clinica Sacro Cuore di Cosenza, era riuscita a prelevare Sofia, una neonata di appena un giorno, dalla stanza in cui si trovava con la mamma e la nonna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - Rap√¨ una neonata in clinica, chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa: ‚ÄúCapace di intendere‚ÄĚ

