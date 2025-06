Ranucci fa il martire ma Report è ancora al suo posto

Il grande giorno dei palinsesti Rai è arrivato, e tra luci e applausi, Sigfrido Ranucci e Report si presentano con il sorriso sulle labbra, pronti a reclamare il loro spazio. Mentre la festa sotto il Vesuvio infiamma i riflettori, il loro coro di protesta risuona forte: «Il palinsesto siamo noi». Ma sarà davvero così? La verità, forse, è più complessa di quanto sembri.

È il grande giorno dei palinsesti alla Rai. Una festa di quelle con blue carpet e lustrini che la tv di Stato, da ormai tre anni, celebra sotto il Vesuvio, nella storica sede a due passi da Fuorigrotta. Quale occasione migliore per Sigfrido Ranucci e la claque di Report per fare i fuochi d’artificio e organizzare una vibrante protesta per lamentarsi (senza reale motivo) di essere stati penalizzati? «Il palinsesto siamo noi» gridano con la claque politica di qualche parlamentare a cinque stelle e dell’ex sindaco di Napoli De Magistris che così può rivivere pure lui, per un pomeriggio, i fasti della grandeur istituzionale di un tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ranucci fa il martire ma Report è ancora al suo posto

