Raid russo su Odessa | 2 morti14 feriti

Un'oscura notte di tensione scuote Odessa, dove un attacco russo ha causato due morti e 14 feriti, tra cui bambini innocenti. Un drone ha colpito un grattacielo di 21 piani, scatenando un incendio che ha intrappolato residenti nelle loro case. La città si stringe nel dolore e nella preoccupazione, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per salvare altre vite. La speranza di pace resta ancora lontana in questa regione martoriata.

9.46 Attacco russo nella notte a Odessa: il bilancio è di due morti e 14 feriti. Un drone ha colpito un edificio di 21 piani, provocando un incendio che ha intrappolato alcuni residenti nei loro appartamenti. Le vittime sono una coppia di coniugi. Tra i feriti ci sono diversi bambini. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo 5 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: feriti - odessa - russo - morti

Attacchi russi su Kiev e Odessa nella notte: morti e feriti fra i civili - Roma, 24 maggio 2025 – Nella notte, gli attacchi russi su Kiev e Odessa hanno provocato morti e feriti tra i civili, segnando un faticoso passo indietro nei tentativi di pace.

Raid russi con 86 droni su Odessa e Kharkiv: 1 morto e 14 feriti. Zelensky chiede sanzioni più dure e tetto al petrolio russo. Tensioni nel Baltico e cooperazione Mosca-Corea del Nord in aumento Vai su Facebook

#Ucraina, attacco russo su Odessa: 1 morto e 14 feriti Vai su X

Ucraina: raid russi su Odessa, due morti e 14 feriti; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacco russo a Odessa, 2 morti e 4 feriti; Ucraina: due morti e 14 feriti in un attacco russo con droni a Odessa.

Ucraina, attacco russo a Odessa: due morti e 14 feriti - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha ribadito la posizione cruciale degli Stati Uniti nei negoziati, affermando che la pace "può essere raggiunta ... Come scrive msn.com

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Drone russo contro un palazzo a Odessa: morti marito e moglie, feriti due bambini - Le notizie di sabato 28 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta. Segnala corriere.it