Rai Mellone | Da Timperi a Violante tutte le novità noi direzione che sperimenta di più – Video

Rai si prepara a sorprendere il pubblico con un’esplosione di novità: dalla rinascita di grandi nomi come Mellone, Timperi e Violante, alle nuove produzioni che promettono di rivoluzionare l’intrattenimento. La direzione Rai si impegna in sperimentazioni innovative, puntando a coinvolgere sempre di più gli spettatori. Tra progetti ambiziosi e ritorni attesi, il futuro dell’offerta televisiva si preannuncia ricco di sorprese e di contenuti di alta qualità, pronti a catturare l’attenzione di tutti.

(Adnkronos) – Tra gli highlights dell’Intrattenimento Day Time Rai autunnale “su Rai3 arriva in access nel 2026 Federico Quaranta con ‘Il Provinciale’: per me la grandissima soddisfazione di un lavoro che negli anni l’ha reso uno dei programmi più interessanti nello storyrelling italiano e credo anche europeo”. A dirlo, in un'intervista con l’Adnkronos, è Angelo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it