Rai avverte il Comune di Sanremo | Abbiamo gli strumenti per fare il Festival da qualsiasi altra parte

Rai invia un avviso chiaro al Comune di Sanremo: il festival può essere organizzato ovunque, senza vincoli. La sfida tra pubblico e privato si infiamma, mentre le trattative si fanno sempre più tese. La Rai non ha intenzione di cedere alle richieste di aumenti spropositati, mantenendo salda la propria posizione. A breve si definirà il futuro della kermesse più amata d’Italia: il Festival di Sanremo, quest’anno, potrebbe essere più mobile che mai.

La Rai manda un messaggio chiaro e tondo al Comune di Sanremo: per la serie, occhio a non tirare troppo la corda. Le due parti dovranno presto negoziare per l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo ma l’azienda pubblica non ha intenzione di cedere alle pretese al rialzo dell’amministrazione comunale ligure, che dopo la decisione del Consiglio di Stato punta ad incassare più degli anni passati. Ci sarà il prossimo anno il Festival di Sanremo ma la Rai ha tutti gli strumenti a disposizione per fare un eventuale Festival da qualsiasi altra parte dichiara senza mezzi termini al TG1 l’Amministrazione Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in occasione della presentazione a Napoli dei palinsesti 20252026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai avverte il Comune di Sanremo: “Abbiamo gli strumenti per fare il Festival da qualsiasi altra parte”

