Ragioni per far fare a Bezos & Co un giro in un angolo di piazza San Marco

Se Jeff Bezos e i suoi ospiti avessero solo due minuti, un tour a Piazza San Marco, al numero 105, presso la Fondazione The Human Safety Net, sarebbe d’obbligo. Situata nelle storiche Procuratie, questa mostra offre un’occasione unica di riflettere sul nostro tempo, coinvolgendo sia i detrattori che i sostenitori. Un’esperienza breve ma intensa, capace di raccontare molto di noi e del mondo che ci circonda.

Se Jeff Bezos trovasse due minuti di tempo, per sé e per i suoi invitati, dovrebbe fare due passi a Piazza San Marco, al numero 105, negli spazi della Fondazione The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie, ingresso libero con donazione volontaria. Da qualche tempo, lì si tiene una mostra che metterebbe tutti d’accordo: i suoi detrattori e i suoi follower. E’ un piccolo evento, certo, ma in un luogo che racconta molto. Le Procuratie Vecchie erano la residenza dei Procuratori della Serenissima, cariche a vita assegnate a fine carriera, responsabili della manutenzione urbana e della beneficenza nei sestieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ragioni per far fare a Bezos & Co. un giro in un angolo di piazza San Marco

