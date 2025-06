Ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte a Melzo | è grave in ospedale

Una notte tragica a Melzo, dove un giovane di 23 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio in piazza della Repubblica. Soccorso d’urgenza, ora si trova in gravi condizioni al San Raffaele di Milano, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare luce sull’accaduto. La comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo e si interroga sulle cause di questa violenta escalation. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

La scorsa notte un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica a Melzo, in provincia di Milano. I soccorritori del 118 l'hanno trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano: non si sa se sia in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

