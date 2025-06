Ragazzo di 18 anni in moto si scontra con auto ferito gravemente

Un incidente drammatico scuote Napoli nelle prime ore: un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua moto, si scontra violentemente con un'auto all’incrocio di Via Emilio Scaglione e Via Marco Rocco di Torrepadula. Gravemente ferito, il giovane è stato soccorso sul posto, mentre le autorità indagano sulle cause di questo terribile impatto. La città si stringe intorno a lui in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi alle 2.30 della scorsa notte a Napoli, all'intersezione di Via Emilio Scaglione con Via Marco Rocco di Torrepadula. Il giovane era alla guida di un motociclo n Via Emilio Scaglione con direzione di marcia verso la Metro Chiaiano quando, giunto all'intersezione con Via Marco Rocco di Torrepadula, è entrato in collisione con una Fiat Idea condotta da un giovane 20enne che proveniva proprio da via di Torrepadula. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento al punto che il giovane motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all 'ospedale Cardarelli dove resta ricoverato in gravi condizioni.

