Raducanu | A Wimbledon un po’ di pressione serve non posso confrontarmi sempre con la vittoria all’Us Open

Emma Raducanu, la giovane promessa britannica, si prepara a sfidare nuovamente il prestigioso campo di Wimbledon, portando con sé le esperienze e le sfide di un passato brillante. A pochi giorni dall’esordio, la tennista si confida: «Voglio godermi ogni partita, prima non ci riuscivo. A Wimbledon un po’ di pressione serve». Per Raducanu, ogni nuovo risultato rappresenta una sfida da affrontare con la stessa passione, determinazione e umiltà del suo storico trionfo agli US Open.

La tennista Emma Raducanu, dopo quattro anni da quando vinse l'Us Open a soli 18 anni, si racconta a pochi giorni dall'esordio a Wimbledon. Raducanu: «Voglio godermi ogni partita, prima non ci riuscivo. A Wimbledon un po' di pressione serve». In un'intervista al Telegraph, spiega: «Non posso confrontare ogni risultato con la vittoria di un grande slam. Una volta che hai vinto un grande slam, ogni risultato che verrà dopo è come "Beh, non è lo stesso livello di quando.". Quindi è difficile portare le mie aspettative un po' più in basso, perché io mi dico "Bene, ho raggiunto questo obiettivo. Perché non riesco a raggiungere quest'altro?"».

