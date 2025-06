Radio-Tv Alta Sostenibilità colmare il digital divide | la sfida strategica per il futuro dell’Italia

Il divario digitale rappresenta una delle sfide più urgenti e strategiche per il futuro dell’Italia, toccando non solo tecnologia ma anche equità, competenze e territori. Rafforzare la presenza di radio e TV ad alta sostenibilità può colmare il digital divide, creando un Paese più connesso, inclusivo e resiliente. Scopriamo insieme le prospettive e le soluzioni per un’Italia digitale e sostenibile.

Pubblichiamo il testo della rubrica pubblicato sul sito Asvis il lunedì 16 giugno 2025. Disuguaglianze digitali, competenze e territori: dati, ostacoli e prospettive per un Paese più connesso e inclusivo. Ospiti: Bussone (Uncem), Paura (Iif) e Suigo (Inwit). In studio: Manieri e Po. VIDEO Il divario digitale è molto più di una questione meramente tecnologica: è una delle sfide più strategiche per il futuro del nostro Paese. In questa puntata di Alta Sostenibilità si analizzano dati, storie e testimonianze che raccontano come il digital divide continui a segnare differenze profonde tra chi ha accesso a Internet veloce e servizi digitali e chi, invece, ne resta escluso — soprattutto nelle aree rurali, montane e insulari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

