Radio Italia Live a Palermo | Blanco riappare dopo due anni Negramaro chiedono un vento di pace Tananai incanta con Tango gran finale con Annalisa

Un’atmosfera elettrizzante ha invaso il Foro Italico di Palermo durante Radio Italia Live – Il Concerto, dove 50.000 spettatori hanno vissuto un’emozione indimenticabile. Tra performance straordinarie e sorprese, il ritorno di Blanco dopo due anni ha emozionato tutti, mentre Negramaro ha chiesto un vento di pace e Tananai ha incantato con il suo tango. La serata si è conclusa con un gran finale di Annalisa: un vero trionfo musicale sotto il cielo siciliano.

C'erano 50mila persone al Foro Italico di Palermo per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Ad aprire le danze Rhove, seguito dalle performance di Rose Villain, Negramaro, Raf, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, Rkomi, The Kolors, Blanco, Tananai e in chiusura Annalisa per quasi quattro ore ininterrotte di show. Tra i momenti più intensi l'appello dei Negramaro: "In questa sera di festa, voglio che da Palermo, con queste mani, si alzi un vento di pace per tutto il pianeta; solo la Sicilia lo può fare!", il ritorno di Blanco dopo due anni al live con "Piangere a 90" e "Maledetta Rabbia".