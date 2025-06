Radio Company porta l' 80 Festival a Suoni di Marca | Si torna a ballare

Preparati a rivivere l’energia degli anni Ottanta, perché il tanto atteso 80 Festival di Radio 80 torna a Treviso il 16 luglio, portando suoni, colori e emozioni di un’epoca indimenticabile. È il momento di lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla nostalgia di quegli anni, in una serata che promette di essere imperdibile per tutti gli ottantamaniaci d’Italia. Non mancare: la festa sta per ricominciare!

Il calendario di Suoni di Marca 2025 è stato svelato quasi del tutto e nemmeno quest’anno poteva mancare il proverbiale tuffo negli anni Ottanta. Mercoledì 16 luglio tornerà a Treviso la serata dedicata a tutti gli ottantamaniaci d’Italia: 80 Festival di Radio 80 in collaborazione con Radio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Mercoledì 16 Luglio a Suoni di Marca, preparati a rivivere gli anni più iconici con l'80 Festival Radio 80 , in collaborazione con Radio Company ! Sotto la suggestiva cornice delle Mura di Treviso, torna la serata più travolgente per tutti gli ottantamaniaci d'Ita

