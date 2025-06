radar in tilt caos per gli aeroporti in tutto il nord ovest inclusi quelli di milano voli in ritardo o deviati

a rallentare o sospendere temporaneamente le operazioni. La situazione ha generato un caos nei cieli del Nord Ovest, con conseguenze che si protrarranno fino a quando il problema non sarà risolto. Resta aggiornato per scoprire quando potremo tornare alla normalità e riprendere i nostri spostamenti senza intoppi.

Un guasto ai radar che coprono gli aeroporti di tutto il Nord Ovest d’Italia, compresi gli scali di Milano. Diversi voli stanno subendo ritardi alla partenza, gli aerei in arrivo vengono dirottati su altri aeroporti, mentre i sorvoli vengono deviati. Il guasto sta creando problemi da circa un’ora, con decolli e atterraggi bloccati negli aeroporti di Milano, Torino, Genova e Bergamo. Per sicurezza, tutti i voli dell’area nord-ovest sono dunque stati sospesi. E’ il secondo episodio del genere in 8 mesi che colpisce Milano. A ottobre un malfunzionamento a un radar mandò in tilt il traffico aereo per tre quarti d’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it