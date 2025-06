radar in tilt caos per gli aeroporti in tutto il centro nord italia inclusi quelli di milano voli in ritardo o deviati

Un guasto ai radar che sorvolano il centro-nord Italia sta creando caos negli aeroporti di Milano e delle principali città del Nord Ovest. I voli sono in ritardo, alcuni vengono deviati e altri dirottati su aeroporti alternativi, causando notevoli disagi ai passeggeri. È il secondo episodio in otto mesi che interessa Milano, evidenziando ancora una volta le sfide della sicurezza e dell’efficienza del traffico aereo italiano. Secondo la nota dell’Enav si è...

Un guasto ai radar che coprono gli aeroporti di tutto il Nord Ovest d’Italia, compresi gli scali di Milano. Diversi voli stanno subendo ritardi alla partenza, gli aerei in arrivo vengono dirottati su altri aeroporti, mentre i sorvoli vengono deviati. E’ il secondo episodio del genere in 8 mesi che colpisce Milano. a ottobre un malfunzionamento a un radar mandò in tilt il traffico aereo per tre quarti d’ora. Secondo la nota dell’Enav si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano, responsabile dell, si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it