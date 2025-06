Radar in tilt a Linate caos per oltre due ore in tutti gli aeroporti del Nord Ovest E’ il 2° caso in 8 mesi

Un guasto ai radar di Linate ha scatenato il caos nel Nord Ovest, causando ritardi e dirottamenti su vasta scala. Per quasi due ore, il traffico aereo si è disperso in un vortice di incertezza, visibile chiaramente sulle mappe di Flightradar, che hanno rivelato un “buco” improvviso nel cielo italiano. Un episodio che evidenzia quanto dipendiamo dalla tecnologia per la sicurezza e la regolarità dei nostri viaggi.

Un guasto ai radar di Linate ha mandato nel caos per quasi due ore gli aeroporti di tutto il Nord Ovest. Molti voli hanno subito notevoli ritardi alla partenza, gli aerei in arrivo sono stati dirottati su altri scali, mentre i sorvoli sono stati deviati. E’ stato tutto subito ben visibile dalle mappe di Flightradar, il portale online che mostra il traffico aereo in diretta con immagini satellitari: sul Nord Italia si poteva vedere un “buco” che gli aerei evitano. Il guasto ha creato problemi dalle 21 circa negli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate), Torino, Genova e Bergamo. I voli coinvolti sono oltre 300. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Radar in tilt a Linate, caos per oltre due ore in tutti gli aeroporti del Nord Ovest. E’ il 2° caso in 8 mesi

