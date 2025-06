Radar in tilt a Linate caos per gli aeroporti in tutto il Nord Ovest | Milano Bergamo Torino Genova Voli in ritardo o deviati

Un guasto ai radar di Linate sta causando il caos negli aeroporti del Nord Ovest italiano, tra ritardi, voli dirottati e decolli sospesi. La situazione, ormai da un'ora, sta mettendo a dura prova i viaggiatori e le operazioni aeroportuali di Milano, Torino, Genova e Bergamo. Mentre le autoritĂ cercano di risolvere il problema, i passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei propri voli. La situazione potrebbe richiedere ancora alcune ore per tornare alla normalitĂ .

Un guasto ai radar di Linate ha mandato nel caos gli aeroporti di tutto il Nord Ovest d’Italia. Diversi voli stanno subendo ritardi alla partenza, gli aerei in arrivo vengono dirottati su altri aeroporti, mentre i sorvoli vengono deviati. Il guasto sta creando problemi da circa un’ora, con decolli e atterraggi bloccati negli aeroporti di Milano, Torino, Genova e Bergamo. Per sicurezza, tutti i voli dell’area nord-ovest sono dunque stati sospesi. E’ il secondo episodio del genere in 8 mesi che colpisce Milano. A ottobre un malfunzionamento a un radar mandò in tilt il traffico aereo per tre quarti d’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Radar in tilt a Linate, caos per gli aeroporti in tutto il Nord Ovest: Milano, Bergamo, Torino, Genova. Voli in ritardo o deviati

?TRAFFICO AEREO BLOCCATO RADAR KO, tutto nord ovest bloccato causa avaria importante, si presuppone almeno fino alle 23 rateo 0 nei movimenti in arrivo partenza, forti disagi provabili almeno fino a domani, aereo giĂ in corso di deviazioni. #radar # Vai su X

